Sohu предсказало возможную катастрофу Украины в случае ракетного удара по Крыму
13 июля 2020, 15:01[ «Аргументы Недели» ]
Если Киев решится на применение своих ракет «Нептун» против российского Крыма, Украину может ждать катастрофа. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских сетевых СМИ.
Издание Sohu пишет, что, несмотря на многочисленные внутренние противоречия, украинская сторона не отказалась от идеи «возвращения» Крыма, при этом шансов на это у нее нет. Отмечается, что любая попытка завладеть полуостровом посредством реализации военного сценария обречена на провал, так как боеспособность Вооруженных сил Украины вызывает серьезные сомнения. Ракетный удар по Крыму обернулся бы для страны эпичным поражением, говорится в процитированной публикации.
Ранее сообщалось, что эксперт Антон Бредихин озвучил единственный способ примирить Донецк и Луганск с Украиной.
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