Политолог назвал единственный способ примирить республики Донбасса с Украиной
13 июля 2020, 14:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Политический эксперт Антон Бредихин прокомментировал недавнее высказывание украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что «безопасная» реинтеграция самопровозглашенных ДНР и ЛНР займет 25 лет. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.
Согласно точке зрения Бредихина, заявление Резникова стало фактическим признанием невозможности возвращения Донецка и Луганска со стороны официального Киева. Также политолог отметил, что единственным действенным способом примирения республик с Украиной является ее переформатирование в принципиально иное государство, пишет интернет-издание ФАН.
Ранее сообщалось, что Алексей Резников раскрыл «цели» Российской Федерации по Донбассу.
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