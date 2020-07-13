Политолог назвал единственный способ примирить республики Донбасса с Украиной

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13 июля 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Политический эксперт Антон Бредихин прокомментировал недавнее высказывание украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что «безопасная» реинтеграция самопровозглашенных ДНР и ЛНР займет 25 лет. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.

Согласно точке зрения Бредихина, заявление Резникова стало фактическим признанием невозможности возвращения Донецка и Луганска со стороны официального Киева. Также политолог отметил, что единственным действенным способом примирения республик с Украиной является ее переформатирование в принципиально иное государство, пишет интернет-издание ФАН.

Ранее сообщалось, что Алексей Резников раскрыл «цели» Российской Федерации по Донбассу.