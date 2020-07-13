Украинский вице-премьер Алексей Резников раскрыл «цели» России по Донбассу

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13 июля 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Алексей Резников, заместитель главы правительства Украины, назвал цели, которые якобы преследует Российская Федерация в Донбассе. По данному вопросу вице-премьер высказался в разговоре с журналистами.

По словам Резникова, процитированного сетевым изданием «Лента.ру», Москва не намерена присоединять территорию ДНР и ЛНР. «Это средство мотать нам нервы», - заявил представитель официального Киева, говоря о республиках. Кроме того, Алексей Резников выступил с утверждением, согласно которому власти РФ «высасывают» из Донбасса все, что только можно, и при этом ничего не вкладывают в развитие региона.

Украинская сторона обвиняет Москву в прямой военной помощи силам ДНР и ЛНР. Российское руководство подобные заявления опровергает.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Донецке озвучили новые боевые потери армии Украины в зоне вооруженного конфликта на востоке страны.