Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате ответной атаки сил ДНР
13 июля 2020, 09:54[ «Аргументы Недели» ]
Стала известна информация о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе в результате контратаки ополчения ДНР. Соответствующие сведения содержатся в сводке, распространенной Народной милицией непризнанной республики.
В сообщении говорится, что представители 57-й и 35-й бригад ВСУ некоторое время назад подвергли обстрелу район поселка шахты «Октябрьская». Снаряды, выпущенные киевскими военными, повредили четыре дома.
Силы ДНР в ходе ответной атаки подавили огневую активность противника. В результате ВСУ потеряли ранеными трех человек.
Ранее сообщалось, что в российском сегменте интернета появилась публикация, в которой рассказывается о применении украинскими военными «неизвестного оружия» против комплексов С-400 в Крыму.
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