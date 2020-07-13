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Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате ответной атаки сил ДНР

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате ответной атаки сил ДНР
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Стала известна информация о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе в результате контратаки ополчения ДНР. Соответствующие сведения содержатся в сводке, распространенной Народной милицией непризнанной республики.

В сообщении говорится, что представители 57-й и 35-й бригад ВСУ некоторое время назад подвергли обстрелу район поселка шахты «Октябрьская». Снаряды, выпущенные киевскими военными, повредили четыре дома.

Силы ДНР в ходе ответной атаки подавили огневую активность противника. В результате ВСУ потеряли ранеными трех человек.

Ранее сообщалось, что в российском сегменте интернета появилась публикация, в которой рассказывается о применении украинскими военными «неизвестного оружия» против комплексов С-400 в Крыму.

ДЦ

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