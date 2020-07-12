ДНР сообщила о новых потерях ВСУ в Донбассе в результате ответной атаки ополчения
12 июля 2020, 10:06[ «Аргументы Недели» ]
В ДНР заявили о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе в результате контратаки ополченцев. Соответствующие сведения содержатся в сводке, опубликованной Народной милицией непризнанной республики.
В сообщении говорится, что противник снова обстрелял территорию ДНР на ряде направлений. Под огнем киевских силовиков, в частности, оказался район Донецкого аэропорта.
Ополченцы подавили активность врага в ходе ответной атаки. ВСУ потеряли ранеными двух военных, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в украинском парламенте заявили о способности США экономически уничтожить Россию с помощью ограничительных мер.
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