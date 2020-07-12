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ДНР сообщила о новых потерях ВСУ в Донбассе в результате ответной атаки ополчения

, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

ДНР сообщила о новых потерях ВСУ в Донбассе в результате ответной атаки ополчения
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В ДНР заявили о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе в результате контратаки ополченцев. Соответствующие сведения содержатся в сводке, опубликованной Народной милицией непризнанной республики.

В сообщении говорится, что противник снова обстрелял территорию ДНР на ряде направлений. Под огнем киевских силовиков, в частности, оказался район Донецкого аэропорта.

Ополченцы подавили активность врага в ходе ответной атаки. ВСУ потеряли ранеными двух военных, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте заявили о способности США экономически уничтожить Россию с помощью ограничительных мер.

ДЦ

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