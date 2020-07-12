В Раде заявили о способности США экономически уничтожить Россию с помощью санкций

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12 июля 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Заседание Верховной Рады Украины, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут экономически уничтожить Российскую Федерацию посредством санкций. С соответствующим заявлением выступили в Верховной Раде.

Как отметил депутат украинского парламента Никита Потураев, РФ значительно уступает по своей мощи «страшному и жуткому» Советскому Союзу. По словам Потураева, в американском конгрессе «лежит» пока что приостановленный властями США законопроект, предполагающий ужесточение санкций в отношении Москвы, - Defending against Kremlin aggression act. Вступление в силу этого документа приведет к экономическому уничтожению России, процитировал представителя Рады «ПолитНавигатор».

Ранее в воскресенье сообщалось, что в украинском правительстве назвали срок «безопасной» реинтеграции Донецка и Луганска.