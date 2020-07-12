В Киеве отвели на «безопасное» возвращение ДНР и ЛНР на Украину минимум 25 лет
12 июля 2020, 09:01[ «Аргументы Недели» ]
«Безопасная» реинтеграция в состав Украины территорий, контролируемых в настоящий момент властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, займет минимум 25 лет. Такой срок назвал Алексей Резников, заместитель главы правительства соседнего государства.
По словам украинского вице-премьера, республики еще долго будут оставаться «территорией войны» - «как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей». Контроль Киева над Донецком и Луганском восстановится в полной мере, когда сменится одно поколение, процитировало Резникова интернет-издание «Русская весна».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему РФ невыгодно вторгаться на Украину.
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