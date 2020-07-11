Политолог Ищенко объяснил невыгодность военного вторжения на Украину для России

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11 июля 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российское военное вторжение на Украину, об угрозе которого регулярно заявляют в стране, является невыгодным мероприятием для Москвы. Об этом в разговоре с журналистами рассказал политический эксперт Ростислав Ищенко.

Как отметил аналитик, РФ без труда справится с украинскими Вооруженными силами, но после этого ей придется наводить в стране порядок - восстанавливать законопослушность и создавать новую административную вертикаль. Добиться этого с помощью местных кадров не удастся, поэтому Москва будет вынуждена набирать людей со всей России.

Согласно расчетам Ищенко, в общей сложности потребуется около 2 млн человек. Такими ресурсами РФ, по мнению политолога, на располагает.

Ранее украинский эксперт Константин Бондаренко назвал возможные условия для ввода российских войск на территорию страны.