Киевский аналитик предрек продолжительность возможного «блицкрига» России на юге Украины

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11 июня 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Михаил Самусь, киевский военный эксперт, рассказал, сколько времени бы занял российский «блицкриг» на юге Украины. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями СМИ.

Ранее Борис Бабин, бывший «представитель президента Украины в Крыму», спрогнозировал возможное «вторжение» РФ в Херсонскую область. Как полагает Михаил Самусь, если российская сторона решится на подобную операцию, то она будет стремительной. В этом случае Украина столкнется с «блицкригом», который займет максимум трое суток, процитировал аналитика интернет-портал «ПолитНавигатор».

Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» планах Москвы. Руководство РФ подобные обвинения опровергает.