Экс-представитель Порошенко предрек возможное «вторжение» России на юг Украины

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11 июня 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация в будущем может осуществить «вторжение» в южную часть Украины. Такой прогноз озвучил бывший «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин, занимавший данный пост, когда во главе соседней страны стоял Петр Порошенко.

Согласно утверждению Бабина, РФ может «оккупировать» Херсонскую область, чтобы решить проблему водоснабжения Крымского полуострова. Экс-представитель Порошенко заявил, что в настоящий момент якобы ведется подготовка данной операции, пишет интернет-издание «Русская весна».

Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в агрессивных намерениях в отношении их страны. Российские власти подобные утверждения отрицают как бездоказательные.

Ранее стало известно, что в экспертном сообществе предсказали отставку и бегство президента Украины Владимира Зеленского.