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Политолог предсказал отставку президента Зеленского и его бегство с Украины

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Политолог предсказал отставку президента Зеленского и его бегство с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку со своей должности и сбежит из страны в разгар внутреннего кризиса. С соответствующим прогнозом выступил политический эксперт Борис Кушнирук, информируют российские СМИ.

По мнению аналитика, после Зеленского бывшую советскую республику покинут руководитель его администрации Андрей Ермак, возглавляющий Службу безопасности Украины Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова. Кушнирук назвал данный сценарий неизбежным, пишет ИА REGNUM.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, предупредил о приближении распада украинского государства.

ДЦ

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