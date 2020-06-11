Политолог предсказал отставку президента Зеленского и его бегство с Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

11 июня 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку со своей должности и сбежит из страны в разгар внутреннего кризиса. С соответствующим прогнозом выступил политический эксперт Борис Кушнирук, информируют российские СМИ.

По мнению аналитика, после Зеленского бывшую советскую республику покинут руководитель его администрации Андрей Ермак, возглавляющий Службу безопасности Украины Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова. Кушнирук назвал данный сценарий неизбежным, пишет ИА REGNUM.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, предупредил о приближении распада украинского государства.