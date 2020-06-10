Киевский журналист Дмитрий Гордон предупредил о приближении распада Украины

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10 июня 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Участник акции протеста в Запорожье, Dmytro Smolyenko / globallookpress.com

Украина приближается к своему распаду. С соответствующим предупреждением выступил некоторое время назад Дмитрий Гордон, киевский журналист.

«Я не боюсь об этом говорить, я так ощущаю ситуацию – мы приближаемся к распаду страны», - отметил Гордон.

По словам журналиста, он не видит причин, которые могли бы заставить молодых граждан Украины остаться в ней жить. Государство все еще «не повернулось к ним лицом», процитировал Дмитрия Гордона интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Владимир Карасев назвал силы, которые могут быть причастны к уничтожению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.