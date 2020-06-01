Украинский журналист Гордон придумал способ забрать Крым у России без войны

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1 июня 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Дмитрий Гордон, киевский журналист, рассказал, как «вернуть» Крымский полуостров в состав Украины без ведения боевых действий. По данному вопросу Гордон высказался некоторое время назад, выступая в российском радиоэфире.

Согласно точке зрения Гордона, Крым можно будет забрать у РФ в том случае, если Запад введет «настоящие санкции». Действующие в настоящий момент антироссийские ограничительные меры журналист, ставший гостем «Эха Москвы», назвал «кукольными».

Ранее в понедельник сообщалось, что Предраг Раич, сербский политический эксперт, озвучил условие для уничтожения Украиной непризнанных республик Донбасса по хорватскому сценарию.