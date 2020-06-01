Аналитик назвал условие для уничтожения Киевом ДНР и ЛНР по хорватскому сценарию

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июня 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Наша версия»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Политический эксперт Предраг Раич рассказал, при каком условии Украина сможет уничтожить самопровозглашенные ДНР и ЛНР по сценарию, реализованному Хорватией в 1995 году в отношении Сербской Краины. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.

Двадцать пят лет назад хорватская армия провела скоротечные операции «Молния» и «Буря», приведшие к ликвидации Сербской Краины. Предраг Раич, ставший собеседником издания «Наша версия», полагает, что Донецку и Луганску грозит аналогичный сценарий. Он неизбежно будет претворен в жизнь Киевом, если республики не получат прочные международные гарантии, в первую очередь от России, отметил политолог из Сербии.

Ранее сообщалось, что Виктор Литовкин, отечественный военный эксперт, назвал оружие РФ для отражения возможного нападения Украины на Крымский полуостров.