Политический эксперт Предраг Раич рассказал, при каком условии Украина сможет уничтожить самопровозглашенные ДНР и ЛНР по сценарию, реализованному Хорватией в 1995 году в отношении Сербской Краины. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.
Двадцать пят лет назад хорватская армия провела скоротечные операции «Молния» и «Буря», приведшие к ликвидации Сербской Краины. Предраг Раич, ставший собеседником издания «Наша версия», полагает, что Донецку и Луганску грозит аналогичный сценарий. Он неизбежно будет претворен в жизнь Киевом, если республики не получат прочные международные гарантии, в первую очередь от России, отметил политолог из Сербии.
Ранее сообщалось, что Виктор Литовкин, отечественный военный эксперт, назвал оружие РФ для отражения возможного нападения Украины на Крымский полуостров.