Экс-полковник назвал оружие РФ для отражения возможного нападения Киева на Крым

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1 июня 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Виктор Литовкин, отставной полковник и военный эксперт, рассказал, какое оружие России защитит Крымский полуостров в случае нападения на него со стороны Украины. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

Литовкин прокомментировал для Nation News недавние испытания Киевом ракет «Нептун», которые, согласно точке зрения бывшего секретаря Совнацбеза соседнего государства Александра Турчинова, способны снести Крымский мост.

По словам собеседника СМИ, безопасность Крыма обеспечена очень надежно. В частности, на территории региона стоят на боевом дежурстве полки ПВО, которые вооружены комплексами Тор-М2 и С-400, береговые системы «Бал» и «Бастион». Также полуостров прикрывают корабли российского Черноморского флота с ракетами на борту, отметил Виктор Литовкин.

Ранее сообщалось, что на страницах интернет-прессы назвали предполагаемое место начала войны между Турцией и Россией.