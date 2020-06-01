Предсказан ответ РФ на появление у Украины оружия «для сноса Крымского моста»

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1 июня 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Константин Сивков, бывший сотрудник российского Генштаба, предсказал ответ Москвы на появление у Киева крылатой ракеты «Нептун». Некоторое время назад Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза, заявил, что данное оружие может в течение нескольких минут снести Крымский мост.

Сивков, ставший собеседником НСН, назвал ракеты «Нептун» угрозой для территории РФ. По словам эксперта, ответ Москвы не выйдет за рамки обычной деятельности военно-морского флота. Сивков спрогнозировал, что российской стороне, в частности, придется усиливать систему разведки, которой она располагает на Черном море, отслеживать маневры кораблей Украины в направлении районов предполагаемого пуска «Нептунов», и мешать выдвижению судов в данные места.

Ранее сообщалось, что в Донецке рассказали о новых потерях украинской армии в результате ответных ударов ополченцев ДНР в зоне военного конфликта на востоке страны.