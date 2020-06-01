В ДНР назвали число уничтоженных бойцов ВСУ в ходе контрударов ополчения за два дня

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1 июня 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Объявлено количество военнослужащих Вооруженных сил Украины, уничтоженных в результате контрударов ополченцев ДНР в течение двух дней. Соответствующие сведения озвучила пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.

В Народной милиции проинформировали в воскресенье, 31 мая, что за двое суток противник потерял убитыми четырех человек. Еще восемь бойцов получили ранения. Отмечается, что ответные удары по позициям ВСУ наносились из оружия, которое не запрещено минскими договоренностями об урегулировании в Донбассе.

Ранее в понедельник сообщалось, что Анатолий Штефан, украинский волонтер, поделился в интернете видео с «российским наемником», рассказывающим о снайперах ВСУ.