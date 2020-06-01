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Украинский «Штирлиц» выложил видео с говорящим о снайперах ВСУ в Донбассе «наемником РФ»

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский «Штирлиц» выложил видео с говорящим о снайперах ВСУ в Донбассе «наемником РФ»
Снайпер, Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

Анатолий Штефан, украинский волонтер, известный в интернете по псевдониму «Штирлиц», опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором, как утверждается, запечатлен «российский наемник», рассказывающий о работе снайперской пары противника в Донбассе.

По словам фигурирующего в ролике мужчины, снайпер Вооруженных сил Украины на его глазах подстрелил троих командиров - батальона, роты и взвода. Они получили тяжелые ранения.

Официальный Киев обвиняет российскую сторону в прямой военной помощи подразделениям непризнанных республик Донбасса. Власти РФ подобные утверждения отрицают.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео испытаний украинской ракеты «Нептун».

ДЦ

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