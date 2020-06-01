Украинский «Штирлиц» выложил видео с говорящим о снайперах ВСУ в Донбассе «наемником РФ»

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1 июня 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Снайпер, Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

Анатолий Штефан, украинский волонтер, известный в интернете по псевдониму «Штирлиц», опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором, как утверждается, запечатлен «российский наемник», рассказывающий о работе снайперской пары противника в Донбассе.

По словам фигурирующего в ролике мужчины, снайпер Вооруженных сил Украины на его глазах подстрелил троих командиров - батальона, роты и взвода. Они получили тяжелые ранения.

Официальный Киев обвиняет российскую сторону в прямой военной помощи подразделениям непризнанных республик Донбасса. Власти РФ подобные утверждения отрицают.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео испытаний украинской ракеты «Нептун».

Представник російсько - окупаційних військ про роботу снайперської пари воїнів ОС.

Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!

????Telegram - https://t.co/GLExONeBFU?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link pic.twitter.com/65MOf65fMx — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) May 31, 2020