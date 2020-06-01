Обнародовано видео испытаний «способной бить вглубь России» украинской ракеты

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1 июня 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В интернет выложили видео испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун». Данный ролик опубликовала на своем YouTube-канале телерадиостудия министерства обороны бывшей советской республики.

Тестирование, о котором идет речь, состоялось в конце минувшего месяца. Комплекс «Нептун» испытали на полигоне, который расположен на территории Одесской области.

Согласно мнению, озвученному некоторое время назад украинскими военными экспертами, «Нептун» является ракетой, которая «способна бить вглубь территории России».

Ранее в понедельник сообщалось, что Владимир Корнилов, отечественный эксперт, назвал регионы, которые в будущем рискует потерять Украина.