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Обнародовано видео испытаний «способной бить вглубь России» украинской ракеты

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Обнародовано видео испытаний «способной бить вглубь России» украинской ракеты
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В интернет выложили видео испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун». Данный ролик опубликовала на своем YouTube-канале телерадиостудия министерства обороны бывшей советской республики.

Тестирование, о котором идет речь, состоялось в конце минувшего месяца. Комплекс «Нептун» испытали на полигоне, который расположен на территории Одесской области.

Согласно мнению, озвученному некоторое время назад украинскими военными экспертами, «Нептун» является ракетой, которая «способна бить вглубь территории России».

Ранее в понедельник сообщалось, что Владимир Корнилов, отечественный эксперт, назвал регионы, которые в будущем рискует потерять Украина.

ДЦ

В мире

Обнародовано видео испытаний «способной бить вглубь России» украинской ракеты

Обнародовано видео испытаний «способной бить вглубь России» украинской ракеты

В интернет выложили видео испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун». Данный ролик опубликовала некоторое время назад на своем YouTube-канале телерадиостудия министерства обороны бывшей советской республики.

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