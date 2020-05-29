Стало известно об испытаниях Украиной «способного бить вглубь России» оружия

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29 мая 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Ракеты, Str / globallookpress.com

На Украине состоялись испытания комплекса крылатых ракет «Нептун». Согласно утверждениям киевских военных специалистов, данное оружие «способно бить вглубь территории России».

Как стало известно интернет-ресурсу «ПолитНавигатор», тестирование комплекса прошло на полигоне «Алибей», который расположен на территории Одесской области. В испытаниях были задействованы авиация и военные корабли.

Ранее сообщалось, что разведка самопровозглашенной ДНР узнала детали смерти в Донецкой области командира 1-й танковой бригады армии Украины. Военный скончался вследствие пневмонии, причиной которой стал коронавирус COVID-19.