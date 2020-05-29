Стало известно об испытаниях Украиной «способного бить вглубь России» оружия

На Украине состоялись испытания комплекса крылатых ракет «Нептун». Согласно утверждениям киевских военных специалистов, данное оружие «способно бить вглубь территории России».
Как стало известно интернет-ресурсу «ПолитНавигатор», тестирование комплекса прошло на полигоне «Алибей», который расположен на территории Одесской области. В испытаниях были задействованы авиация и военные корабли.
Ранее сообщалось, что разведка самопровозглашенной ДНР узнала детали смерти в Донецкой области командира 1-й танковой бригады армии Украины. Военный скончался вследствие пневмонии, причиной которой стал коронавирус COVID-19.