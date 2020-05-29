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Разведка ДНР раскрыла детали смерти в Донбассе командира танковой бригады ВСУ

, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Разведка ДНР раскрыла детали смерти в Донбассе командира танковой бригады ВСУ
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В Донецкой области скончался командир 1-й танковой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Межаков. Подробности случившегося стали известны разведке ДНР, говорится в заявлении, распространенном Народной милицией республики.

В Народной милиции проинформировали, что Межаков умер в ночное время в своем кабинете в штабе бригады, расположенном в селе Затишное. Комбриг скончался во сне.

В результате вскрытия, проведенного специалистами в морге Мариуполя, выяснилось, что причиной инцидента стала двусторонняя пневмония, которая развилась вследствие заражения Юрия Межакова коронавирусной инфекцией.

Ранее в пятницу сообщалось, что на страницах зарубежных интернет-СМИ разместили материал, где рассказывается о возможной подготовке американцами «ловушки» для России в Донбассе.

ДЦ

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