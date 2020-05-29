Sohu рассказало о возможной подготовке Америкой «ловушки» для России в Донбассе

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29 мая 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Соединенные Штаты, возможно, готовят «ловушку» для Российской Федерации в Донбассе. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Издание Sohu пишет, что Вашингтон собирается закупить крупную партию российского стрелкового вооружения. Авторы процитированной публикации высказали предположение, что американцы намерены оставлять данное оружие на месте происшествий в Донбассе с целью обвинения РФ в действиях, к которым страна не имеет никакого отношения.

Ранее Евгений Голышкин, украинский эксперт, заявил о подготовке Киева к нападению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР по заданию Штатов.