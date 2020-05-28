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Украинский эксперт заявил о подготовке Киева к нападению на ЛДНР по заданию США

, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Украинский эксперт заявил о подготовке Киева к нападению на ЛДНР по заданию США
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киев готовится к военному нападению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР по заданию Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением в разговоре с российскими журналистами выступил Евгений Голышкин, украинский политический эксперт.

Как отметил аналитик, ставший собеседником интернет-издания ФАН, Вашингтону выгодно использовать Украину для достижения своих целей. Военное обострение в Донбассе позволит американской стороне спекулировать на теме антироссийских санкций, полагает Голышкин.

Ранее в четверг сообщалось, что Сергей Рахманин, депутат Верховной Рады, придумал способ завладения российским Крымом без войны.

ДЦ

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