В Верховной Раде придумали способ завладения российским Крымом без войны

Депутат Верховной Рады Сергей Рахманин рассказал, как Украина сможет «вернуть» российский Крым без боевых действий. По данному вопросу парламентарий высказался в разговоре с журналистами.
Рахманин отметил, что украинские власти должны вложиться в развитие приграничных к полуострову территорий, прежде всего Херсонской области. Если ее удастся превратить в успешный регион, население Крыма само захочет «вернуться» под киевскую юрисдикцию, процитировал депутата интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее сегодня сообщалось, что на Украине заявили о срыве наступления России на бывшую советскую республику из-за пандемии коронавируса.