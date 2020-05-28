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В Верховной Раде придумали способ завладения российским Крымом без войны

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Верховной Раде придумали способ завладения российским Крымом без войны
Заседание Верховной Рады Украины, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Сергей Рахманин рассказал, как Украина сможет «вернуть» российский Крым без боевых действий. По данному вопросу парламентарий высказался в разговоре с журналистами.

Рахманин отметил, что украинские власти должны вложиться в развитие приграничных к полуострову территорий, прежде всего Херсонской области. Если ее удастся превратить в успешный регион, население Крыма само захочет «вернуться» под киевскую юрисдикцию, процитировал депутата интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине заявили о срыве наступления России на бывшую советскую республику из-за пандемии коронавируса.

ДЦ

Общество

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