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Экс-замглавы Генштаба ВСУ заявил о срыве наступления РФ на Украину из-за коронавируса

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-замглавы Генштаба ВСУ заявил о срыве наступления РФ на Украину из-за коронавируса
Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация якобы собиралась напасть на Украину весной текущего года, однако эти планы сорвались из-за пандемии коронавируса COVID-19. С таким заявлением в разговоре со СМИ выступил Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины.

Согласно утверждению военного, РФ собиралась зайти на территорию страны и разделить ее по реке Днепр. Операция должна была преследовать цель заставить Киев пойти на уступки в переговорах с властями ДНР и ЛНР, процитировал Романенко портал «Рамблер».

Ранее сегодня сообщалось, что член Совета Федерации Ольга Ковитиди рассказала, какие регионы могут выйти из состава Украины.

ДЦ

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