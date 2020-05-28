Сенатор от Крыма назвала возможных следующих кандидатов на отделение от Украины

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28 мая 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Патриотическая акция в украинском Ужгороде, Serhii Hudak / globallookpress.com

Ольга Ковитиди, представитель Крыма в Совете Федерации, рассказала, какие регионы могут выйти из состава Украины вслед за полуостровом. Слова российского парламентария приведены в заметке, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Как пишет издание ФАН, Ковитиди отметила, что Украина рискует потерять Львов и Закарпатье, если киевские власти не пересмотрят свою политику, которая ущемляет национальные меньшинства.

Ранее в четверг сообщалось, что Андрей Портнов, бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, назвал условие, необходимое для остановки продолжающегося с весны 2014 года конфликта на территории Донбасса.