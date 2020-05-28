Экс-советник Януковича назвал обязательное условие прекращения войны в Донбассе

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28 мая 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинский юрист Андрей Портнов, бывший советник экс-президента страны Виктора Януковича, назвал обязательное условие прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса, продолжающегося с весны 2014 года. По данному вопросу Портнов высказался в разговоре с журналистами.

Как заявил юрист, противостояние будет продолжаться, пока на Украине не появится сильная власть. Действующее киевское руководство ни на йоту не приблизилось к выполнению минских договоренностей об урегулировании конфликта, отметил собеседник СМИ.

Ранее в четверг сообщалось, что китайское издание Suhu предсказало катастрофу Украины в случае военного наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.