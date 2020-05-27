В Донбассе снайпер ополченцев уничтожил военного из «рыцарской» бригады ВСУ

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27 мая 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Снайперская пара, Sgt. Thomas Calvert / globallookpress.com

В зоне боевых действий в Донбассе от пули снайпера ополчения погиб младший сержант 28-й бригады Вооруженных сил Украины имени Рыцарей Зимнего похода. Соответствующую информацию распространила в интернете пресс-служба соединения.

Отмечается, что стрелок попал 24-летнему представителю «рыцарской» бригады Виталию Лимборскому в голову. Другие подробности произошедшего инцидента не раскрываются.

Ранее в среду сообщалось, что на страницах американских СМИ появился материал, где предсказывается поражение Украины в вооруженном конфликте с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, который продолжается с весны 2014 года.