В зоне боевых действий в Донбассе от пули снайпера ополчения погиб младший сержант 28-й бригады Вооруженных сил Украины имени Рыцарей Зимнего похода. Соответствующую информацию распространила в интернете пресс-служба соединения.
Отмечается, что стрелок попал 24-летнему представителю «рыцарской» бригады Виталию Лимборскому в голову. Другие подробности произошедшего инцидента не раскрываются.
Ранее в среду сообщалось, что на страницах американских СМИ появился материал, где предсказывается поражение Украины в вооруженном конфликте с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, который продолжается с весны 2014 года.