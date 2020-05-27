Озвучен прогноз о поражении Украины в войне с ЛДНР из-за пандемии коронавируса

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27 мая 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украина потерпит поражение в военном конфликте с самопровозглашенными ДНР и ЛНР из-за пандемии коронавируса COVID-19. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах американской прессы.

Как пишет журнал Foreign Policy, в скором будущем Киев будет вынужден свернуть силовую операцию в Донбассе и признать фиаско. Причиной этого станет экономический кризис, вызванный распространением коронавируса. В процитированном материале говорится, что Украине не хватит собственных ресурсов для продолжения противостояния с республиками. При этом на финансовую помощь стран Запада бывшей советской республике рассчитывать не приходится – Соединенные Штаты и Евросоюз заняты решением своих экономических проблем.

Раннее сегодня сообщалось, что Народная милиция ЛНР продемонстрировала на видео танки, готовые уничтожить огневые точки Вооруженных сил Украины.