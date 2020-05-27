ЛНР показала на видео готовые уничтожить огневые точки ВСУ танки Народной милиции

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27 мая 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

Танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Танковые подразделения ЛНР выдвинулись на передовые позиции. Об этом рассказывается в ролике, размещенном на YouTube-канале Народной милиции непризнанного государства.

Некоторое время назад руководство республик Донбасса отдало приказ о приведении в боевую готовность войск в связи с участившимися атаками со стороны Вооруженных сил Украины. На выложенном видео запечатлены танки ЛНР, которые Народная милиция намерена применить в случае дальнейшего обострения ситуации. В ролике отмечается, что танковые подразделения готовы уничтожить огневые точки ВСУ и пресечь их агрессию.

Ранее в среду сообщалось, что российский публицист Егор Холмогоров назвал два варианта завершения военного конфликта в Донбассе.