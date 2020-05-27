Аналитик назвал два варианта завершения войны Украины с республиками Донбасса

Военное обострение в Донбассе неизбежно, так как противоборствующие стороны не смогут прийти к фундаментальному компромиссу. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Егор Холмогоров, российский публицист.
Как отметил Холмогоров, конфликт Украины с непризнанными ДНР и ЛНР может завершиться либо победой республик, либо победой Киева. В последнем случае возможен геноцид русского населения Донбасса, процитировал аналитика интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский дипломат Александр Чалый обозначил лучшее решение для конфликта на востоке страны.