Аналитик назвал два варианта завершения войны Украины с республиками Донбасса

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27 мая 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Военное обострение в Донбассе неизбежно, так как противоборствующие стороны не смогут прийти к фундаментальному компромиссу. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Егор Холмогоров, российский публицист.

Как отметил Холмогоров, конфликт Украины с непризнанными ДНР и ЛНР может завершиться либо победой республик, либо победой Киева. В последнем случае возможен геноцид русского населения Донбасса, процитировал аналитика интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский дипломат Александр Чалый обозначил лучшее решение для конфликта на востоке страны.