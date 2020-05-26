Украинский дипломат назвал лучшее решение для военного конфликта Киева с ДНР и ЛНР

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26 мая 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Приднестровская формула, когда между противоборствующими сторонами был достигнут не мир, а перемирие, является лучшим решением для вооруженного конфликта в Донбассе, продолжающегося с весны 2014 года. С соответствующим заявлением выступил Александр Чалый, бывший заместитель главы украинского МИД.

Как отметил Чалый, в Приднестровье удалось «перевести» боевые действия в «политический и дипломатический диалог». Бывший замминистра отметил, что этот диалог является «уникальным», поскольку «уже тридцать лет нет эпизодов возобновления военного противостояния» между молдавской стороной и силами Приднестровской республики.

Ранее во вторник сообщалось, что Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, озвучил выгоду президента Украины Владимира Зеленского от обострения ситуации в Донбассе.