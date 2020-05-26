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Бывший депутат Рады озвучил выгоду Зеленского от развязывания войны против ЛДНР

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший депутат Рады озвучил выгоду Зеленского от развязывания войны против ЛДНР
Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Фиксируемое в последнее время обострение вооруженного конфликта в Донбассе выгодно для президента Украины Владимира Зеленского. С соответствующим заявлением выступил в телеэфире Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады.

Как отметил Олейник, принявший участие в одной из программ канала «Россия 1», Киев развязывает войну против непризнанных ДНР и ЛНР, чтобы отвлечь внимание украинского населения от экономических проблем, спровоцированных пандемией коронавируса COVID-19. Также в эскалации противостояния в Донбассе заинтересованы Соединенные Штаты, добавил экс-парламентарий.

Ранее сегодня сообщалось, что Народная милиция ЛНР показала на видео силы, готовые к отражению нападения киевских военных.

ДЦ

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