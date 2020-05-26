Готовые отразить наступление ВСУ силы ЛНР на линии фронта показали на видео

Аргументы Недели → В мире 13+

26 мая 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

На YouTube-канале Народной милиции ЛНР появилось видео, на которой запечатлены выведенные на передовую силы республики. Они были переброшены на случай наступления на самопровозглашенное государство со стороны киевских военных.

В ролике отмечается, что мотострелковые подразделения Народной милиции пребывают в готовности отразить любую агрессию Вооруженных сил Украины, подавить противника огнем и принудить его к прекращению обстрелов гражданского населения республики.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видеозапись ударов по позициям ополченцев Донбасса.