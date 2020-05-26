Журналист выложил видео «ювелирного» уничтожения ВСУ позиций ополчения Донбасса

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26 мая 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинский журналист Андрей Цаплиенко выложил видеозапись, на котором запечатлено уничтожение позиций ополченцев Донбасса киевскими военными. Соответствующий пост журналист разместил в своем Telegram-канале.

Цаплиенко отметил, что удар нанесли бойцы 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Точность, с которой снаряды попадают в цель на записи, автор публикации назвал «ювелирной». В каком районе Донбасса и когда были сделаны данные кадры, журналист не уточнил.

Ранее сегодня сообщалось, что Игорь Кривецкий, бывший депутат украинского парламента, предложил объявить войну России и попытаться захватить Кубань.