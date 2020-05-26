Экс-депутат Рады предложил объявить войну России и попытаться захватить Кубань

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26 мая 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Военный парад в Киеве, Maxym Marusenko / globallookpress.com

Украина должна объявить войну Российской Федерации и попытаться захватить Кубань. С соответствующей инициативой выступил бывший депутат Верховной Рады Игорь Кривецкий, пишут отечественные интернет-СМИ.

Экс-парламентарий предложил разговаривать с Москвой с позиции силы, отмечает издание ФАН. Согласно точке зрения Кривецкого, Вооруженные силы Украины обладают ресурсами, достаточными для того, чтобы «уничтожить» Россию.

Ранее во вторник сообщалось, что аналитики из американской организации The Jamestown Foundation спрогнозировали возможное наступление РФ на Украину с целью прорыва водной блокады Крыма.