В США предсказали возможное военное наступление России на Украину с целью прорыва блокады Крыма

Российская Федерация может организовать военное наступление на Украину с целью прорыва водной блокады Крымского полуострова со стороны Киева. Соответствующий прогноз содержится в отчете The Jamestown Foundation, неправительственной исследовательской организации из Соединенных Штатов.
Американские аналитики отметили, что запасы питьевой воды в Крыму сократились на 60%. Полностью они должны быть исчерпаны летом текущего года, процитировало доклад интернет-издание «Русская весна».
Как считают в The Jamestown Foundation, Москва может воспользоваться тем, что внимание мирового сообщества сейчас приковано к пандемии коронавируса COVID-19, и напасть на Украину с целью решения водных проблем Крыма.
Западные политики и эксперты неоднократно обвиняли РФ в агрессивных планах в отношении Украины. Российское руководство подобные утверждения опровергает.
Ранее сообщалось, что украинский политолог Михаил Погребинский предупредил о грозящей стране катастрофе.