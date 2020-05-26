Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В США предсказали возможное военное наступление России на Украину с целью прорыва блокады Крыма

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

В США предсказали возможное военное наступление России на Украину с целью прорыва блокады Крыма
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация может организовать военное наступление на Украину с целью прорыва водной блокады Крымского полуострова со стороны Киева. Соответствующий прогноз содержится в отчете The Jamestown Foundation, неправительственной исследовательской организации из Соединенных Штатов.

Американские аналитики отметили, что запасы питьевой воды в Крыму сократились на 60%. Полностью они должны быть исчерпаны летом текущего года, процитировало доклад интернет-издание «Русская весна».

Как считают в The Jamestown Foundation, Москва может воспользоваться тем, что внимание мирового сообщества сейчас приковано к пандемии коронавируса COVID-19, и напасть на Украину с целью решения водных проблем Крыма.

Западные политики и эксперты неоднократно обвиняли РФ в агрессивных планах в отношении Украины. Российское руководство подобные утверждения опровергает.

Ранее сообщалось, что украинский политолог Михаил Погребинский предупредил о грозящей стране катастрофе.

ДЦ

В мире

Экс-депутат Рады предложил объявить войну России и попытаться захватить Кубань

Экс-депутат Рады предложил объявить войну России и попытаться захватить Кубань

Украина должна объявить войну Российской Федерации и попытаться захватить Кубань. С соответствующей инициативой выступил бывший депутат Верховной Рады Игорь Кривецкий, пишут отечественные интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью