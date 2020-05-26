В США предсказали возможное военное наступление России на Украину с целью прорыва блокады Крыма

Аргументы Недели → В мире 13+

26 мая 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация может организовать военное наступление на Украину с целью прорыва водной блокады Крымского полуострова со стороны Киева. Соответствующий прогноз содержится в отчете The Jamestown Foundation, неправительственной исследовательской организации из Соединенных Штатов.

Американские аналитики отметили, что запасы питьевой воды в Крыму сократились на 60%. Полностью они должны быть исчерпаны летом текущего года, процитировало доклад интернет-издание «Русская весна».

Как считают в The Jamestown Foundation, Москва может воспользоваться тем, что внимание мирового сообщества сейчас приковано к пандемии коронавируса COVID-19, и напасть на Украину с целью решения водных проблем Крыма.

Западные политики и эксперты неоднократно обвиняли РФ в агрессивных планах в отношении Украины. Российское руководство подобные утверждения опровергает.

Ранее сообщалось, что украинский политолог Михаил Погребинский предупредил о грозящей стране катастрофе.