Киевский аналитик предупредил о грозящей Украине катастрофе из-за курса Зеленского

Курс, который проводит президент Украины Владимир Зеленский, грозит стране катастрофой. С соответствующим предупреждением выступил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.
Аналитик отметил, что катастрофический сценарий, который он имеет в виду, предполагает потерю бюджетниками и пенсионерами минимального уровня обеспечения со стороны центральной власти и разрушение инфраструктуры. Такой вариант развития событий вполне вероятен из-за политики Зеленского и его окружения, отметил Погребинский в эфире программы «Право знать!» телеканала «ТВ Центр».
Ранее сегодня сообщалось, что в российской Госдуме назвали единственный сценарий прекращения военного конфликта в Донбассе.