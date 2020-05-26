Киевский аналитик предупредил о грозящей Украине катастрофе из-за курса Зеленского

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26 мая 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Курс, который проводит президент Украины Владимир Зеленский, грозит стране катастрофой. С соответствующим предупреждением выступил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Аналитик отметил, что катастрофический сценарий, который он имеет в виду, предполагает потерю бюджетниками и пенсионерами минимального уровня обеспечения со стороны центральной власти и разрушение инфраструктуры. Такой вариант развития событий вполне вероятен из-за политики Зеленского и его окружения, отметил Погребинский в эфире программы «Право знать!» телеканала «ТВ Центр».

Ранее сегодня сообщалось, что в российской Госдуме назвали единственный сценарий прекращения военного конфликта в Донбассе.