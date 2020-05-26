В российской Госдуме назвали единственный сценарий прекращения войны в Донбассе

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26 мая 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Введение особого статуса для самопровозглашенных ДНР и ЛНР в составе Российской Федерации является единственным сценарием прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса. Соответствующую точку зрения высказал Сергей Миронов, депутат Госдумы.

Как пишет ИА REGNUM, парламентарий предложил взять непризнанные государства под временный протекторат. Мир в Донбасс можно вернуть только с помощью введения особого статуса ДНР и ЛНР в составе России, отметил Миронов.

Ранее во вторник сообщалось, что Народная милиция ДНР снова уничтожила огневые точки армии Украины, с которых обстреливалась территория республики.