Стало известно число уничтоженных военных ВСУ после начала ответных ударов ЛДНР

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ДНР озвучили потери Вооруженных сил Украины после приведения подразделений республик Донбасса в полную боеготовность и начала нанесения ответных ударов по киевским военным.
В информации, распространенной Народной милицией, говорится, что с 20 мая боевые потери ВСУ составили девять человек убитыми и восемнадцать ранеными. Также ополченцам ДНР и ЛНР удалось вывести из строя один грузовик и две бронемашины противника, а также уничтожить шесть минометов.
Ранее в понедельник сообщалось, что украинский дипломат Александр Чалый рассказал, почему Киев не стал применять силу во время присоединения Крыма к России.