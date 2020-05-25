Стало известно число уничтоженных военных ВСУ после начала ответных ударов ЛДНР

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25 мая 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ДНР озвучили потери Вооруженных сил Украины после приведения подразделений республик Донбасса в полную боеготовность и начала нанесения ответных ударов по киевским военным.

В информации, распространенной Народной милицией, говорится, что с 20 мая боевые потери ВСУ составили девять человек убитыми и восемнадцать ранеными. Также ополченцам ДНР и ЛНР удалось вывести из строя один грузовик и две бронемашины противника, а также уничтожить шесть минометов.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский дипломат Александр Чалый рассказал, почему Киев не стал применять силу во время присоединения Крыма к России.