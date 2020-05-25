Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Бывший замглавы МИД Украины указал на виновника сдачи России Крыма без войны

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший замглавы МИД Украины указал на виновника сдачи России Крыма без войны
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Ответственность за то, что Киев не стал применять военную силу в ходе присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации в 2014 году, лежит на Соединенных Штатах. С соответствующим заявлением выступил Александр Чалый, бывший заместитель главы украинского МИД.

По словам Чалого, политики, стоявшие у руководства страной в обозначенный период времени, рассказывали, что американская сторона рекомендовала им отказаться от использования силы. Данный факт очень легко подтвердить с помощью оставшихся в архивах МИД записей, процитировал дипломата интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах российских СМИ появился материал, в котором раскрыты подробности первого полноценного сражения гражданской войны в Донбассе.

ДЦ

В мире

Зеленский попросил гумпомощь в борьбе с COVID-19 у Израиля

Зеленский попросил гумпомощь в борьбе с COVID-19 у Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху попросил предоставить стране гуманитарную помощь для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью