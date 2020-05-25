Раскрыты подробности первого полноценного сражения гражданской войны в Донбассе

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25 мая 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военное обозрение»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Первым полноценным боем гражданской войны в Донбассе стала попытка украинских силовиков взять находившийся под контролем ополченцев город Славянск 2 мая 2014 года. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ, в публикации раскрыты подробности данного инцидента.

Как пишет издание «Военное обозрение», наступавшие бросили на Славянск вертолеты. Ополченцы сумели уничтожить две машины Ми-24П. Еще один вертолет - Ми-8 – также был подбит, но он сумел сесть.

При этом киевским силовикам в ходе боя удалось захватить высоту Карачун. У оборонявшихся на возвышенности не хватило ресурсов для того, чтобы отбить штурм 95-й бригады аэромобильных войск армии Украины.

По итогам сражения 2 мая наступавшие потеряли погибшими пятерых летчиков и нескольких десантников, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что Анна Герман, бывший депутат Верховной Рады, рассказала о том, как экс-президент Виктор Янукович спас Украину от войны в Киеве и Харькове.