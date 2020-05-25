Экс-депутат Рады поведала о спасении Януковичем Украины от войны в Киеве и Харькове

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25 мая 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Бывший президент Украины Виктор Янукович, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Виктор Янукович оставил в феврале 2014 года пост президента Украины, чтобы спасти бывшую советскую республику от начала вооруженного конфликта. С соответствующим заявлением выступила Анна Герман, экс-депутат Верховной Рады.

По словам Герман, процитированной ИА REGNUM, Янукович «бросил Украину» для того, чтобы предотвратить войну в Киеве, Харькове, Полтаве и во Львове. Бывший парламентарий выразила сожаление по поводу того, что избежать противостояния на территории Донбасса не получилось.

Ранее в понедельник сообщалось, что Дмитрий Куликов, российский политолог, предложил судить и расстрелять действующего президента Украины Владимира Зеленского за его решения по Донбассу.