Российский политолог предложил отдать под суд и расстрелять Владимира Зеленского

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25 мая 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Владимира Зеленского необходимо отдать под суд и расстрелять за отказ от разведения сил в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом в телевизионном эфире заявил Дмитрий Куликов, отечественный политический эксперт.

«Зеленского за согласие на американское требование отказаться от разведения войск нужно было бы расстрелять, а не просто судить», - отметил аналитик на ток-шоу Владимира Соловьева на канале «Россия 1».

Куликов полагает, что решение украинского президента было направлено на продолжение военного противостояния в Донбассе. Последствиями данного шага Зеленского стала гибель десятков мирных жителей, сотни представителей гражданского населения получили ранения, отметил политолог.

Ранее сообщалось, что Андрей Билецкий, бывший депутат Верховной Рады, придумал способ заставить непризнанные ДНР и ЛНР сдаться Киеву.