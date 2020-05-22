В ДНР заявили об испуге Зеленского после приведения ополчения в боевую готовность

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22 мая 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Приведение Народной милиции непризнанных республик Донбасса в боевую готовность в связи с участившимися обстрелами со стороны киевских военных испугало президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил Алексей Муратов, глава Центрального исполкома действующего в ДНР движения «Донецкая Республика».

По мнению Муратова, давшего комментарий «ПолитНавигатору», именно испугом Зеленского объясняется его решение собрать экстренное заседание Контактной группы, которая занимается вопросами урегулирования конфликта в Донбассе. Как полагает собеседник журналистов, для украинского лидера было бы логичнее приказать своим военным прекратить обстрелы.

Ранее сообщалось, что лидер ДНР Денис Пушилин назвал препятствия для объединения республик Донбасса.