Противостоящие Украине республики Донбасса привели войска в боевую готовность

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20 мая 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

Противостоящие Украине самопровозглашенные республики Донбасса привели свои войска в боевую готовность. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Лента.ру», руководитель ДНР Денис Пушилин объяснил принятое решение тем, что Киев с начала текущего месяца нарушил режим перемирия свыше 250 раз, в результате есть пострадавшие среди гражданского населения. В подобном ключе высказался и Леонид Пасечник, лидер ЛНР.

Ранее сегодня сообщалось, что российский телеведущий Владимир Соловьев назвал причину захвата армией Украины большей части республик Донбасса.