Соловьев озвучил причину «оккупации» армией Украины большей части ДНР и ЛНР

Аргументы Недели → В мире 13+

20 мая 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитПазл»

Учения ВСУ, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему Вооруженным силам Украины удалось взять под свой контроль большую часть территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ходе активной фазы конфликта в Донбассе.

Как отметил Соловьев, ВСУ «оккупировали» территорию, так как местные жители «не могли поверить» в то, что против них будут применены танки и прочее вооружение.

Ранее в среду сообщалось, что на страницах китайской прессы появился материал, в котором перечислены украинские регионы, которые могут в будущем выйти из состава бывшей советской республики. В данный список, в частности, попали Одесса и Николаев.