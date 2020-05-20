Соловьев озвучил причину «оккупации» армией Украины большей части ДНР и ЛНР

Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему Вооруженным силам Украины удалось взять под свой контроль большую часть территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ходе активной фазы конфликта в Донбассе.
Как отметил Соловьев, ВСУ «оккупировали» территорию, так как местные жители «не могли поверить» в то, что против них будут применены танки и прочее вооружение.
Ранее в среду сообщалось, что на страницах китайской прессы появился материал, в котором перечислены украинские регионы, которые могут в будущем выйти из состава бывшей советской республики. В данный список, в частности, попали Одесса и Николаев.