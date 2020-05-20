Китайское Sohu назвало кандидатов на выход из состава Украины вслед за Крымом

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20 мая 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Патриотическая акция в украинском Ужгороде, Serhii Hudak / globallookpress.com

На страницах китайских интернет-СМИ появился материал, в котором перечислены украинские территории, которые могут повторить судьбу Крымского полуострова, выйдя из состава бывшей советской республики.

Как отмечает издание Sohu, в настоящий момент положение Украины является шатким. Из-за глубокого раскола в обществе страна может потерять ряд регионов. Из ее состава могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье, говорится в процитированной публикации, которую перевела «ПолитРоссия».

Ранее сообщалось, что украинская военная разведка заявила о переброске на неконтролируемые Киевом территории в Донбассе «российских танков».