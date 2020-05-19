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Украинская военная разведка сообщила о переброске в Донбасс «российских танков»

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская военная разведка сообщила о переброске в Донбасс «российских танков»
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

На неподконтрольную Киеву территорию в Донбассе якобы переброшены российские танки. С соответствующим заявлением выступило Главное управление разведки украинского Минобороны, пишут отечественные интернет-СМИ.

В ведомстве утверждают, что границу непризнанных ДНР и ЛНР пересекли три новых и восемь отремонтированных бронемашин. Кроме того, киевская сторона заявила, что РФ отправила в Донбасс три вагона с боеприпасами, пишет «Лента.ру».

Согласно официальной позиции властей Украины, Россия оказывает прямую военную помощь ополченцам ДНР и ЛНР. В Москве подобные обвинения отрицают.

Ранее сообщалось, что украинские военные обнародовали видео ударов по грузовику сил ДНР.

ДЦ

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