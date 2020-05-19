Военные ВСУ выложили снятое с воздуха видео ударов по грузовику ополченцев ДНР

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19 мая 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В интернете опубликовали снятое с воздуха видео, на котором запечатлены удары киевских военных по грузовому автомобилю ополченцев непризнанной ДНР. Ролик появился на YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины.

В комментарии к выложенной записи говорится, что данное транспортное средство перевозило боеприпасы, которые использовались при обстрелах позиций ВСУ. Отмечается, что грузовик был обнаружен разведкой и уничтожен с помощью оружия, которое не запрещено минскими договоренностями.

Ранее сообщалось, что политический эксперт Алексей Мартынов назвал главную причину возможного будущего распада украинского государства на части.